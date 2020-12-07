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На Волыни проводят массовые обыски по незаконной порубке леса

Понедельник, 7 декабря 2020, 20:47

В одном из сел Белгород-Каширщины Волынской области полицейские проводят более десяти обысков по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к незаконной порубке леса.

Источник: полиция Волынской области

Детали: Полиция отмечает, что подозреваемые могут быть причастны к организации работы незаконных пилорам, где этот лес перерабатывался. У правоохранителей есть основания полагать, что часть жителей проводят незаконную деятельность, связанную с древесиной.

Уголовное производство открыто по статье о незаконной порубке или незаконной перевозке, хранении, сбыту леса, если это повлекло тяжкие последствия. Наказание за такое преступление - лишение свободы от 5 до 7 лет.

Сейчас изъято более 20 кубов древесины, 18 кубов паллет, 9 пультов управления пилорамой.

Дословно: "Основанием для проведения обысков стали сообщения работников лесной отрасли, граждан и информация в СМИ о возможных самовольных порубках леса".

 

Украинская правда
Темы: Волынская областьполицияобыски


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