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Новости 7 декабря: венгры и Закарпатье, Зеленский и проект Порошенко

Понедельник, 7 декабря 2020, 21:16

Партия венгров показательно покинула заседание Закарпатского облсовета, Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами, — актуальные новости 7 декабря.

О венграх и Закарпатье

Политическая партия венгров Закарпатья демонстративно покинула первое пленарное заседание Закарпатского областного совета.

Венгерский министр иностранных дел на заседании глав МИД Евросоюза в понедельник поднял вопрос венгерского меньшинства в Украине, однако никто из европейских коллег не поддержал обсуждение.

О Зеленском и проекте Порошенко

Президент Владимир Зеленский считает необходимым восстановить Совет регионального развития, который сможет улучшить коммуникацию между центральной властью и властью на местах.

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