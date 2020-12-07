"Серьезная группа": Шевченко отреагировал на жеребьевку отбора к ЧМ-22

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко отреагировал на жеребьевку отборочного раунда к Чемпионату мира-2022.

Источник: УАФ

Прямая речь Шевченко: "Мы попали в очень серьезную группу. Безусловно, матчи с чемпионом мира, сборной Франции, будут сложными. Мы знаем ее силу. Команду Боснии и Герцеговины можно назвать сильнейшей среди находившихся в четвертой корзине.

Финляндию мы тоже знаем - играли против этой сборной в квалификации чемпионата мира-2018. Тогда поединки с финнами были тяжелыми. Сейчас эта команда продолжает прогрессировать. Уже одно то, что она вышла на чемпионат Европы, является свидетельством ее прогресса. Нельзя сбрасывать со счетов и Казахстан.

Многое будет зависеть от календаря. Я надеюсь, в ближайшее время мы его узнаем, тогда и сможем рассуждать подробнее".

Напомним Украины сыграет с командами Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

Летом состоятся матчи Евро-2020. Украина сыграет с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией.