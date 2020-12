Модернизированный грузовой многоразовый космический корабль компания Илона Маска SpaceX Cargo Dragon пристыковался к Международной космической станции. На его борту 2900 кг груза американского космического агентства NASA.

Источник: SpaceX в Twitter. NASA в Twitter

Детали: Модифицированный Cargo Dragon, который теперь способен доставлять в космос на 50% больший вес и на 20% больший объем груза, чем предыдущая модель, автоматически приспособился к МКС в 20:40 по Киеву.

В рамках контракта с NASA компания Маска уже выполнила 21-на грузовую миссию по снабжению МКС.

В NASA отмечают, что это была первая в истории автоматическая стыковка грузового корабля и первый раз, когда к МКС пристыкованы сразу два корабля SpaceX (корабль Crew Dragon Украины 17 ноября доставил на МКС четырех астронавтов, уже был присоединен к станции).

The Dragons are in the lair!



In this view, check out the two spacecrafts attached to the @Space_Station at the same time.



⬆️Cargo Dragon is on the top of your screen

⬅️Crew Dragon’s nose cone is peeking out to your left: pic.twitter.com/zDtZu8ibEn — NASA (@NASA) December 7, 2020

The @SpaceX #Dragon resupply ship is approaching the station with over 6,400 pounds of crew supplies and science experiments for a 1:30pm ET docking. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/3cwD2QW99A — Intl. Space Station (@Space_Station) December 7, 2020

Маск написал под этим видео: "Ого, станция выглядит потрясающе!".

The station and the @SpaceX #Dragon are going into an orbital night period before the 1:30pm ET docking. The #CrewDragon can be seen docked to the forward port of the Harmony module. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/6w1j9g6DOT — Intl. Space Station (@Space_Station) December 7, 2020

На этот раз корабль загрузили 2900 килограммами различных грузов. За два месяца он вернет на Землю около 2350 кг старого оборудования. Сейчас Cargo Dragon является единственным в мире космическим кораблем, который способен возвращать грузы с МКС на Землю.

Справка: В настоящее время экипаж МКС состоит из 7 человек.

Что предшествовало: 6 декабря в 18:17 по Киеву многоразовая ракета-носитель SpaceX Falcon 9 вывела Cargo Dragon на орбиту.