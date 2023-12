Компания Илона Маска Spacex в ближайшие часы планирует осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Источник: Сайт Spacex. Маск в Twitter

Детали: Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планируют запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку.

UPD: Трансляция Spacex с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас, где установлен Starship SN8 началась 9 декабря в 00:30 по Киеву. Запуск не состоялся, потому что за одну секунду до старта двигателей автоматическая система безопасности остановила старт.

Маск отметил, что с "вероятностью ⅓ (33.3% — ред) запуск пройдет успешно".

Старший инженер SpaceX по посадке на Марс Ларс Блэкмор в 23:15 по Киеву написал в Twitter: "Сегодня мы видим, возможен новый способ полета (падение?). Это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи! ".

Исследовательский самолет NASA WB57, который для фото-видеосъемки запуска заказала SpaceX, уже находится в воздухе неподалеку стартовой площадки.

Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

Маск уже прибыл в Бока Чика.

First attempt of Starship SN8’s high-altitude flight test as early as tomorrow → https://t.co/EewhmWmFVP https://t.co/twxwPA6jkO