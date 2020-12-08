Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Корабль для полетов на Марс: SpaceX анонсировала дату тестового запаску Starship

Вторник, 8 декабря 2020, 01:21

Компания Илона Маска Spacex запланировала 8 декабря осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Источник: Сайт Spacex. Маск в Twitter

Детали: Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планируют запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку.

Трансляция Spacex с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас, где установлен Starship SN8 начнется в 16:00 по Киеву. Территория вокруг комплекса будет перекрыта до 1:00 9 декабря. По сообщениям СМИ, запуск стоит ожидать не ранее 17:00 по Киеву.

Маск отметил, что с "вероятностью ⅓ (33.3% —  ред) запуск пройдет успешно".

Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

Маск уже прибыл в Бока Чика.

Что предшествовало: 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

SpaceX 3 сентября провела еще одни успешные испытание прототипа корабля Starship. Тестовая модель многоразового корабля выполнила полет на 150 метров.

Темы: Илон МасккосмосСША


powered by lun.ua
Главное сегодня

"Слуга народа" проиграл на выборах в Кривом Роге – ТИК

Новости 7 декабря: венгры и Закарпатье, Зеленский и проект Порошенко

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

видеоПредставитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе

Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

Зеленский хочет восстановить проект Порошенко для разговора с регионами

Все новости...
Илон Маск
К МКС впервые пристыковались сразу два космических корабля Илона Маска
SpaceX по заказу NASA отправила к МКС 2900 килограмм груза
SpaceX сообщила время запуска модифицированного грузового корабля Dragon
Последние новости
01:58
В мировом антирейтинге COVID Украина занимает уже 11 место
01:21
ВідеоКорабль для полетов на Марс: SpaceX анонсировала дату тестового запуска Starship
00:40
ВидеоК МКС впервые пристыковались сразу два космических корабля Илона Маска
23:59
Кернес планирует вернуться в Харьков 30 декабря – Фукс
23:03
Степанов попросил COVID-вакцину в США "в режиме тестирования"
22:28
"Серьезная группа": Шевченко отреагировал на жеребьевку отбора к ЧМ-22
21:57
Новости экономики: новогодние направления от УЗ, как будет работать транспорт в локдаун
21:40
"Слуга народа" проиграл на выборах в Кривом Роге – ТИК
21:16
Новости 7 декабря: венгры и Закарпатье, Зеленский и проект Порошенко
20:59
Зеленский подписал законы о помощи населению и бизнесу
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!