Компания Илона Маска Spacex запланировала 8 декабря осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Источник: Сайт Spacex. Маск в Twitter

Детали: Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планируют запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку.

Трансляция Spacex с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас, где установлен Starship SN8 начнется в 16:00 по Киеву. Территория вокруг комплекса будет перекрыта до 1:00 9 декабря. По сообщениям СМИ, запуск стоит ожидать не ранее 17:00 по Киеву.

Маск отметил, что с "вероятностью ⅓ (33.3% — ред) запуск пройдет успешно".

Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

Маск уже прибыл в Бока Чика.

