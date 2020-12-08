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В штате Джорджия в третий раз пересчитали голоса и наконец утвердили официальные результаты

Вторник, 8 декабря 2020, 02:59
Фото: Reuters

После третьего пересчета голосов избирателей в штате Джорджия официально утвердили результаты выборов президента США, которые состоялись еще 3 ноября. Победил демократ Джо Байден.

Источник: CNN

Детали: Госсекретарь Джорджии Брэд Реффенспергер заявил, что сегодняшний день "стал особенно важным в вопросе честности президентских выборов. Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса были подсчитаны точно, справедливо и надежно".

Справка: Согласно подсчету голосов во всех штатах, победителем президентских выборов в США стал кандидат от Демократической партии Джо Байден — он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. У Дональда Трампа — 232 голоса.

Что предшествовало: 6 декабря действующий президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что сможет остаться у власти на второй срок.

Напомним: Избранный президентом США Джо Байден заявил, что в течение своих первых 100 дней пребывания на посту хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

Темы: СШАвиборыБайденТрамп


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