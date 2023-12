После третьего пересчета голосов избирателей в штате Джорджия официально утвердили результаты выборов президента США, которые состоялись еще 3 ноября. Победил демократ Джо Байден.

Источник: Reuters. CNN

Детали: Госсекретарь Джорджии Брэд Реффенспергер заявил, что сегодняшний день "стал особенно важным в вопросе честности президентских выборов. Теперь жители штата могут двигаться вперед, зная, что их голоса были подсчитаны точно, справедливо и надежно".

Действующий президент США Дональд Трамп недоволен результатом очередного пересчета голосов в штате, который в третий раз подтвердил победу Джо Байдена, и продолжает заявлять о фальсификациях.

“Georgia is not the only state that pushed through these last minute rules changes before the presidential election.” @marthamaccallum They forgot about our Constitution!