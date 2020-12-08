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Одна и та же ракета SpaceX седьмой раз подряд доставит груз на орбиту. Это 25 запуск компании за год

Вторник, 8 декабря 2020, 04:29

11 декабря американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX доставит на орбиту Земли спутник SXM-7 компании Sirius XM. На орбиту груз выведет ракета-носитель Falcon 9, которая до этого успешно выполнила шесть подобных миссий.

Источник: Spacex в Twitter. Everyday Astronaut

Детали: SXM-7 – спутник, транслирующий радио сигнал для значительной части мира. В настоящее время группировка спутников Sirius XM состоит из 5 спутников, находящихся на геостационарной орбите.

Запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая доставит груз на орбиту запланирован с комплекса SLC-40 во Флориде. Это 25 запуск компании в этом году, предыдущие 24 были успешны. Кроме запуска спутник SXM-7 SpaceX планирует в декабре осуществить еще 4 миссии.

За 9 минут после старта Falcon 9 ее первый многоразовый степень, который за последние 649 дней будет использовано в седьмой раз (предыдущий рекорд – 7 полетов за 807 дней), должен приземлиться на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

 
Фото: Sirius XM

Что предшествовало: 25 ноября одна и та же ракета SpaceX в седьмой раз доставила груз на орбиту – это рекорд.

Темы: космосИлон МаскСША


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