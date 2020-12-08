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Коронавирус продолжает распространяться по планете: за прошлые сутки более полумиллиона заражений

Вторник, 8 декабря 2020, 06:39

По состоянию на 7 декабря в мире диагностировали 527 тысяч новых заражений COVID-19. За последние сутки умерло 8110 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 7 декабря, обнаружили 527 671 случаев заражения коронавируса, в частности, 149 016 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Великобритания, Италия, Швейцария и Украина. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 11-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 67 миллионов случаев заражения коронавируса, 46 миллионов больных вылечились, 1 550 263 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

Что предшествовало: За воскресенье 6 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8 641 человеку, госпитализировали 1 037 человек, выздоровели 5 123 человека, умерли от коронавируса 145 пациентов.

Впервые после лета динамика распространения коронавирусной болезни COVID-19 за неделю в Украине улучшилась: за прошедшую неделю зафиксировали в целом на 7 614 случаев меньше, чем на позапрошлой неделе.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Темы: коронавирус


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