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Серфинг и скейтбординг включили в программу Олимпиады-2024

Вторник, 8 декабря 2020, 06:55

Международный олимпийский комитет включил в программу Олимпийских игр 2024 года, в которые пройдут в Париже, скейтбординг, скалолазание, серфинг и брейк-данс.

Источник: Интерфакс

Детали: Соответствующее решение принял исполком МОК на заседании в понедельник, 7 декабря.

В то же время, сократилась квота в боксе и в тяжелой атлетике за "серьезное беспокойство МОК по Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и истории допинга в этом виде спорта".

Дословно: "Пребывание тяжелой атлетике в программе Олимпийских игр в Париже 2024 продолжает оставаться предметом постоянного пересмотра МОК".

Темы: спортОлимпиада


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