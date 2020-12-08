За прошедшие сутки вооруженные формирования России в Украине четыре раза нарушили перемирие обстреляв позиции украинских защитников. Оккупанты били из крупнокалиберных пулеметов, противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и подствольных гранатометов. В штабе ООС отмечают, что обстрелы не "представляли угрозы для жизни и здоровья воинов, поэтому огонь они не открывали".

Источник: ООС

Дословно: "7 декабря на всех участках ответственности украинских подразделений зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Так, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону позиций украинских защитников неподалеку Водяного, применив при этом автоматические станковые гранатометы.

Факт нарушения режима зафиксировано в вечернее время и в районе населенного пункта Новотроицкое, где враг применил подствольные гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. А у Авдеевки противник выстрелил из ручного противотанкового гранатомета.

Провокационные действия российско-оккупационных войск не представляли угрозы для жизни и здоровья украинских защитников, поэтому огонь они не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Также, нашими воинами был выявлен факт инженерного оборудования позиций по направлению временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное".

Детали: С начала текущих суток на Донбассе пока без обстрелов.

Что предшествовало: 5 декабря российско-оккупационные войска в Донбассе осуществляли обстрелы позиций украинской армии с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также противотанковых ракетных комплексов.

Важно знать: По состоянию на 30 ноября, по данным военной разведки Украины, штатная численность российских оккупационных войск в Донбассе составляет 35 500 человек, в том числе, около 3000 кадровых военных России.

Читайте также: Освобожденный из плена танкист рассказал "Украинской правде" о российских военных на Донбассе.