Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Премьер Румынии Орбан подал в отставку после неудачи своей партии на выборах

Вторник, 8 декабря 2020, 08:51

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан подал в отставку после неутешительного результата его партии на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Mediafax.ro.

По предварительным подсчетам, выборы выиграли социал-демократы, которых возглавлял ныне заключенный за злоупотребление властью Ливиу Драгня. Они получили 30,2% голосов на выборах в Сенат и 29,8% в Палату депутатов.

Правящая Национал-либеральная партия Людовика Орбана заняла второе место с 25,5% і 25,11%. Несмотря на выигрыш оппонентов, Орбан сказал, что он все еще надеется на формирование коалиции его партии.

Маловероятно, что социал-демократы смогут сформировать правительство, поскольку в Национал-либеральной партии больше потенциальных союзников.

Правоцентристский альянс USR-PLUS, который занял третье место, как считается, сформирует коалицию с национал-либералами Орбана.

Третьей партией, которая может войти в возможную правоцентристскую коалицию, является Демократический альянс венгров в Румынии, занявший пятое место на выборах.

В состав румынского парламента также впервые войдет правая националистическая партия "Альянс за румынское единство".

Министр обороны в правительстве Орбана Николае Чука был назначен временным премьер-министром.

По сообщениям СМИ, нынешний глава службы внутренней безопасности Румынии (SRI) Эдуард Хеллвиг является одним из вероятных кандидатов в премьер-министры. Лидер USR-PLUS Дачиан Чолош заявил, что он также заинтересован быть премьер-министром.

Темы: Румыниявиборы


powered by lun.ua
Главное сегодня

Позитивная тенденция: выздоровевших от COVID снова больше, чем новых больных

"Слуга народа" проиграл на выборах в Кривом Роге – ТИК

Новости 7 декабря: венгры и Закарпатье, Зеленский и проект Порошенко

Сборная Украины узнала соперников в отборе на ЧМ-2022

видеоПредставитель омбудсмена Рады подрался в отеле на Донбассе

Во время стрельбы на границе с Украиной ФСБ убила гражданского – СМИ

Все новости...
Румыния
Оппозиция выиграла выборы в Румынии, но партия Орбана имеет шанс сохранить власть
В Румынии проходят парламентские выборы
В Румынии во время пожара в больнице погибли тяжелобольные Covid-19
Последние новости
10:09
На границе с Беларусью возможны задержки при въезде из Украины 
09:44
Локацию Всемирного экономического форума перенесли во второй раз с момента основания
09:40
фотоБритания начала массовую вакцинацию из прививки 90-летней женщины
09:34
Официальный курс: гривна укрепилась
09:32
картаШтормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды
09:15
"Крым как Марс": Поклонская бросает Маску вызов
08:51
Премьер Румынии Орбан подал в отставку после неудачи своей партии на выборах
08:48
Британия первой на Западе начинает вакцинацию от коронавируса
08:15
Позитивная тенденция: выздоровевших от COVID снова больше, чем новых больных
08:00
Главные новости понедельника и ночи: венгры и Закарпатье, Зеленский и проект Порошенко
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!