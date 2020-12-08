Штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Во вторник на западе, юге и востоке Украины синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, а у акватории Азовского моря ветер усилятся до 25-30 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Детали: 8 мая в западных, южных и юго-восточных областях синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Кроме того, во вторник в акватории Азовского моря порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).