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Штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Вторник, 8 декабря 2020, 08:32
Штормовой ветер: синоптики предупредили об ухудшении погоды

Во вторник на западе, юге и востоке Украины синоптики прогнозируют сильные порывы ветра, а у акватории Азовского моря ветер усилятся до 25-30 м/с.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Укргидрометцентр

Детали: 8 мая в западных, южных и юго-восточных областях синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

 

Кроме того, во вторник в акватории Азовского моря порывы ветра 25-30 м/с, высота волн 15-20 дм, быстрое обледенение судов (II уровень опасности, оранжевый).

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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