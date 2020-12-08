Франция приговорила хакера из РФ к 5 годам тюрьмы за вымогательство и отмывание денег

Суд Парижа в понедельник, 7 декабря, объявил приговор по делу россиянина Александра Винника, обвиняемого в вымогательстве и отмывании денег в составе преступной группы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Его приговорили к пяти годам тюремного заключения и штрафа в размере 100 тысяч евро. После приговора Винник может быть экстрадирован в США, где его обвиняют в отмывании денег на сумму около 4 миллиардов долларов.

По данным следствия, Винник был причастен к разработке программы-вымогателя Locky. По заявлению прокуратуры Парижа, целый ряд французских компаний пострадали от этой вредоносной программы и платформы BTC-e, создание которой также приписывается Виннику.

Обвинение требовало для россиянина 10 лет заключения и штрафа в 750 000 евро.

Сам россиянин обвинения в свой адрес не признал.

В то же время суд Парижа снял с Винника часть обвинений в отмывании денег и полностью отклонил обвинения в нарушении работы автоматизированных систем ряда организаций и частных лиц. Также с него были сняты обвинения в использовании вируса Locky для осуществления кибератак.

Винника арестовали в Греции в 2017 году по запросу США, где ему может грозить до 55 лет лишения свободы по обвинению в мошенничестве и отмывании денег через биткоины.

Кроме США его экстрадиции потребовала и Россия - в 2018 году Винник признался российским правоохранительным органам в хищении 750 млн рублей. Однако в январе 2020 года Греция выдала Винника Франции.

Приговор парижского суда не означает, что Винник отбудет весь срок во Франции. Не исключено, что власти этой страны согласятся на экстрадицию россиянина в США.