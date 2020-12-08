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В Киеве тенденция с COVID не так позитивная: 1 374 больных и 26 умерших

Вторник, 8 декабря 2020, 09:44
В Киеве тенденция с COVID не так позитивная: 1 374 больных и 26 умерших

В Киеве за минувшие сутки, 7 декабря, обнаружили 1 374 больных коронавирусом, 26 больных умерли от осложнений COVID-19, госпитализировали 79 пациентов, выздоровели 310 человек.

Источник: киевский городской глава Виталий Кличко в Telegram

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе – 219, Соломьянсьому – 213 и в Голосеевском районе – 156 случаев.

 

В понедельник диагноз подтвердили: 794 женщинам в возрасте от 18 до 92 лет, 498 мужчинам в возрасте от 18 до 85 лет, 33 девочкам от 1 до 17 лет и 49 мальчикам от 4 месяцев до 16 лет.

Среди больных есть 78 медиков (в целом по Украине за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 512 медработников).

По состоянию на 11-ть утра 7 декабря в столичных медстационарах лечится 2 131 больной коронавирусом, из них 19 детей. 1 158 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получает 1 401 человек. Под аппаратами искусственной вентиляции легких – 31 больной.

Всего с марта в Киеве зафиксировали 76 750 случаев коронавирусного заболевания (в целом по Украине – 832 758), из них летальных – 1 395 (по стране – 13 928), преодолели коронавирус 24 585 жителей Киева (из всех 436 564 жителей Украины).

Напомним: В целом по Украине количество выздоровлений в этот день превысило количество новых случаев COVID-19, и такие положительные изменение наблюдалась трижды и на прошлой неделе. В целом на прошлой неделе темпы распространения коронавируса в стране пошли на спад впервые после лета. В Минздраве называют это результатом карантина выходного дня.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

10 тысяч умерших или более 20? Что не так с украинской статистикой смертности от COVID-19

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019Киев
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