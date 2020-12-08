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Офис генпрокурора вызвали на комитет: требуют отчета

Вторник, 8 декабря 2020, 10:33
Офис генпрокурора вызвали на комитет: требуют отчета
Фото gp.gov.ua

Представителей Офиса генпрокурора пригласили на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, чтобы те отчитались о состоянии расследования важных и резонансных дел.

Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook

Прямая речь: "Накануне Международного дня борьбы с коррупцией неожиданно для Офиса ГП, мы получили приглашение на заседание антикоррупционного комитета ВР Украины с целью проинформировать о состоянии важных и резонансных дел".

Детали: По словам Венедиктовой, прокуроры готовятся и "обязательно ответят на все вопросы депутатов". В том числе и по громкому делу Роттердам+, которое расследовали более 3 лет.

Генпрокурор также поблагодарила членов комитета за "проявленную последовательную позицию".

Предыстория: 

  • Президент Владимир Зеленский заявил, что дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров.

Украинская правда

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Темы: Офис генпрокуроракомитетыВерховная Рада
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