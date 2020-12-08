Офис генпрокурора вызвали на комитет: требуют отчета
Вторник, 8 декабря 2020, 10:33
Представителей Офиса генпрокурора пригласили на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады, чтобы те отчитались о состоянии расследования важных и резонансных дел.
Источник: генпрокурор Ирина Венедиктова в Facebook
Прямая речь: "Накануне Международного дня борьбы с коррупцией неожиданно для Офиса ГП, мы получили приглашение на заседание антикоррупционного комитета ВР Украины с целью проинформировать о состоянии важных и резонансных дел".
Детали: По словам Венедиктовой, прокуроры готовятся и "обязательно ответят на все вопросы депутатов". В том числе и по громкому делу Роттердам+, которое расследовали более 3 лет.
Генпрокурор также поблагодарила членов комитета за "проявленную последовательную позицию".
Предыстория:
- Президент Владимир Зеленский заявил, что дал генпрокурору Ирине Венедиктовой время до конца 2020 года, чтобы та показала результат – шаги в сторону "посадок" коррупционеров.
Украинская правда