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Военные получили модернизированный МиГ-29: имеет ракеты, бомбы и защиту от ЗРК

Вторник, 8 декабря 2020, 11:11
Военные получили модернизированный МиГ-29: имеет ракеты, бомбы и защиту от ЗРК
Фото "Укроборонпрома"

Госпредприятие "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" модернизировало истребитель МиГ-29 до уровня МиГ-29МУ1 и передало его военным.

Источник: сайт "Укроборонпрома", Воздушное командование "Центр" в Facebook

Дословно "Укроборонпром": "Модернизация истребителя позволила увеличить дальность обнаружения воздушных целей, повысить точность вывода самолета в заданную точку и расширить возможности по контролю и регистрации функциональных параметров технического состояния самолета, двигателей и ряда бортовых систем".

Детали: МиГ-29МУ1 может развивать скорость до 2,5 тыс км/ч, которую обеспечивают два турбореактивных двигателя с форсажной камерой.

Истребитель вооружен 30-мм автоматической пушкой, ракетами типа "воздух-воздух" для ведения воздушного боя на малых и средних расстояниях, а также бомбами и блоками неуправляемых реактивных снарядов для поражения наземных целей. 

 
Фото: Воздушное командование "Центр"

Самолет оснащен развитой системой радиоэлектронной борьбы, которая предназначена для индивидуальной защиты самолета от атак вражеских зенитно-ракетных комплексов и самолетов.

Как сообщает Воздушное командование "Центр", 7 декабря истребитель прибыл к месту дислокации – его получила бригада тактической авиации г. Васильков.

Украинская правда

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Темы: УкроборонпромавиаВооруженные силы
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