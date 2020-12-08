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Лукашенко назвал МОК бандой и угрожает судом за запрет участия в Олимпиаде

Вторник, 8 декабря 2020, 12:20

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко намерен обратиться в суд по поводу решения Международного олимпийского комитета, отстранившего от Игр и других мероприятий МОК членов Национального олимпийского комитета Беларуси и самого Лукашенко.

Источник: Лукашенко во время визита в Столбцовскую центральную районную больницу, цитирует близкий к президентской пресс-службе телеграм-канал "Пул первого", "Радыё Свабода"

Прямая речь: Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь - будешь врагом".

Детали: Заявление Лукашенко о том, что он "25 лет не участвовал в Олимпийских играх", не соответствует действительности. Впервые Лукашенко посетил Олимпиаду в 1998 году в японском Нагано. Более того, в нарушение международных дипломатических протоколов даже не оповестил японскую сторону о своем визите. Право на посадку самолета в Японии было получено только при содействии МИД России.

Лукашенко также присутствовал на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине. Тогда его визит был запланирован, как и в 2014 году на Зимние Олимпийские игры в Сочи, Россия.

Что предшествовало: Международный олимпийский комитет (МОК) ввел санкции в отношении Лукашенко и Национального олимпийского комитета Беларуси, временно отстранив их от участия в Олимпийских играх.

Под запретом был также старший сын Лукашенко Виктор, который является первым вице-президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Из 13 членов исполкома Национального олимпийского комитета Беларуси это исключение не распространяется только на Татьяну Дроздовскую.

Темы: Лукашенко


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