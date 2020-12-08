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Украинское агентство продает работу в Швеции с лживыми историями об убежище - СМИ

Вторник, 8 декабря 2020, 12:47

Журналисты "Шведского радио" заявляют, что агентство из Украины трудоустраивает украинцев в Швеции под прикрытием фальшивых историй о предоставлении убежища.

Об этом говорится в материале, опубликованном во вторник, сообщает "Европейская правда".

В Швеции человек, подавший ходатайство об убежище, получает жилье и питание, а также право на работу на время рассмотрения заявления о предоставлении убежища.

По данным журналистов, этой системой воспользовалась украинское кадровое агентство "Пелех", которое предлагает своим клиентам ложную историю о предоставлении убежища.

Журналисты пообщались с несколькими людьми, которые, по их словам, заплатили 12 000 шведских крон (1176 евро) за трудоустройство в Швеции.

"Они сказали, что я попрошу о предоставлении убежища, и так у меня появилась история, которую я расскажу миграционному управлению Швеции", - приводит радио слова Назария, одного из клиентов компании.

Мужчина также продемонстрировал журналистам вымышленную историю, которую он должен представить миграционному органу Швеции.

Когда журналисты дозвонились в один из 18 офисов агентства в Украине и сделали вид, что ищут работу в Швеции, собеседница открыто подтвердила, что агентство использует такую ​​схему.

"Вы получите документ для предоставления убежища, который вы выучите наизусть и сообщите миграционному управлению Швеции. Но с 99-процентной уверенностью вы не получите убежище. Пока ваше дело рассматривается, вам позволят работать, вот как это работает", - рассказала сотрудница агентства.

В контракте агентства, с которым ознакомилось Шведское радио, есть фотография помещения Шведского миграционного агентства на юге Стокгольма. Некоторые собеседники радио подтвердили, что их привозили именно в этот дом.

В прошлом году 436 украинцев именно с этого жилого помещения подали прошение о предоставлении убежища. Таким образом почти каждый второй житель этого жилья прибыл из Украины.

Некоторые украинцы связались со Шведским миграционным управлением и рассказали об агентстве "Пелех", в результате миграционная служба подала заявления в полицию.

Темы: Швецияробота


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