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В ОП разместят аналитическую площадка реформ – советник премьера

Вторник, 8 декабря 2020, 11:58
В ОП разместят аналитическую площадка реформ – советник премьера
Фото ОПУ

Офис президента на одном из своих этажей разместит аналитическую площадку для выработки стратегий по ряду дискуссионных тем.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на советника премьер-министра, исполнительного директора Центра экономического восстановления – платформы для создания Национальной экономической стратегии-2030 Кирилла Криволапа

Прямая речь: "Сейчас в ОП один из этажей зачищается – там идет ремонт для того, чтобы стратегическая площадка состоялась уже на базе ОП и двигалась дальше. Всем удобно, когда все ветви власти координируются на одной платформе".

Детали: Криволап объяснил, что площадка будет продолжением экспертной дискуссии, начатой ​​для наработки Национальной экономической стратегии-2030.

Он также отметил, что принятый парламентом президентский закон о поддержке бизнеса на время локдауна является наработкой такого аналитического центра.

По словам Криволапа, в дальнейшем центр будет сфокусирован на тех реформах, в отношении которых еще нет консенсуса. Речь идет о пенсионной реформе, фондовом рынке, альтернативных финансах, международном финансовом центре и тому подобное.

Темы: Офис президентареформы
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