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Польша зарезервировала и закупила более 60 млн доз вакцины от COVID-19

Вторник, 8 декабря 2020, 12:17

Польша закупила более 60 млн доз вакцин против COVID-19 в шести различных производителей, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Об этом он написал во вторник на своей Facebook-странице, сообщает "Европейская правда".

"На данный момент мы уже зарезервировали и закупили более 60 млн доз вакцин от 6 ведущих мировых производителей! Мы в безопасности - и сейчас время для серьезной задачи - реализации Национальной программы иммунизации COVID-19", - заявил польский премьер-министр.

На пресс-конференции во вторник утром министр здравоохранения Адам Недзельский и руководитель канцелярии премьер-министра Михал Дворчик представили проект Национальной программы вакцинации против коронавируса.

С пятницы Национальный фонд здравоохранения проводит электронный набор медицинских центров, готовых присоединиться к программе вакцинации. Ожидается, что в Польше будут работать 8000 пунктов вакцинации.

По имеющимся данным, правительство рассчитывает вакцинировать 180 000 человек в неделю. Вакцинация будет бесплатной.

Как сообщалось, Великобритания 8 декабря первой из стран Запада начала программу массовой вакцинации населения от коронавируса.

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Темы: Covid-2019Польшакоронавирус
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