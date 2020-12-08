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Украина пригрозила Ирану судом ООН из-за бесплодных переговоров о сбитом самолете МАУ

Вторник, 8 декабря 2020, 13:38

Украина планирует обращаться в Международный суд Организации объединенных наций по поводу сбитого в Иране самолета "Международных авиалиний Украины", если переговорные возможности с Ираном будут исчерпаны.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины и руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном  Евгений Енин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН.

Он напомнил, что Украина готова обращаться в Международный суд ООН, "если переговорный процесс зайдет в тупик и мы исчерпаем все возможности переговоров с иранской стороной".

Евгений Енин отметил, что ряд обещаний Ирана до сих пор не выполнены, хотя на словах иранская сторона заявляет, что хочет объективного и беспристрастного расследования.

"В ближайшие дни мы будем в очередной раз выходить на контакт с иранской стороной, настаивать на выполнении достигнутых договоренностей. Достигать договоренностей и не реализовывать их - абсолютно контрпродуктивно, и именно поэтому мы не хотели бы продолжать эту видимость конструктивного диалога, если на деле у нас такого диалога не получается",  - отметил заместитель министра.

"Мы рассчитываем, все же, на наличие доброй воли иранской стороны и с помощью всех инструментариев, которые мы имеем в своем распоряжении, как дипломатических, так и уголовно-правовых, будем требовать от иранской стороны выполнения международно-правовых обязательств", - добавил он.

Как уже сообщалось, накануне в Генпрокуратуре заявили, что украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств, хотя с последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло уже полтора месяца.

Отметим, еще до первой встречи переговорщиков Украины и Ирана в июле Евгений Енин предполагал, что дело закончится иском в Международный суд ООН.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.

Темы: катастрофа МАУ в ИранеМИДсудООНИран


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