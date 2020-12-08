Китайская вакцина от COVID показала эффективность до 97%

Индонезийская государственная фармацевтическая компания "Bio Farma" заявила, что промежуточные данные испытаний вакцины китайской компанией Sinovac свидетельствуют о ее эффективности до 97%.

Источник: Reuters со ссылкой на прессекретаря Bio Farma Ивана Сетиавана

Прямая речь: "Наша команда клинических испытаний, которые длились в течение одного месяца, обнаружила, что промежуточные данные показывают, что эффективность вакцины составляет до 97%".

Детали: Он не уточнил, был ли промежуточный результат клинического испытания на поздней стадии. В то же время другой представитель "Bio Farma" сообщил Reuters позже, что компания все еще собирает данные об эффективности во время 3 фазы исследования, которая еще продолжается.

Ранее компания Sinovac заявляла, что 97% здоровых взрослых, получавших меньшие дозы, участвуя в исследовании 1-2 фазы, показали иммунный ответ, связанную с антителами, после приема вакцины CoronaVac.

Представитель Sinovac заявил во вторник, что компания еще не получала показаний эффективности с 3 фазы клинических испытаний.

"Bio Farma" не предоставила данных о том, сколько участников заразились COVID-19 при испытании, в котором участвовали 1600 человек.

По словам Сетиавана, "Bio Farma" будет ждать полных результатов, и ожидает, что агентство по вопросам продовольствия и лекарств Индонезии даст разрешение на экстренное использование вакцины уже в конце января перед началом массовой вакцинации.

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