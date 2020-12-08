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У львов зоопарка Барселоны обнаружили коронавирус

Вторник, 8 декабря 2020, 13:28

У четырех львов в зоопарке Барселоны результаты теста подтвердили COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Это второй известный случай, когда крупные животные из семейства кошачьих заразились коронавирусом.

Три самки по имени Зала, Нима и Ран Ран, а также самец Киумбе были протестированы после того, как смотрители заметили у них легкие симптомы коронавируса.

Двое сотрудников зоопарка также получили положительный результат теста после того, как вспышку обнаружили в прошлом месяце. Сейчас власти расследуют, как могли заразиться львы.

"Львам была предоставлена ​​ветеринарная помощь в связи с их легким клиническим состоянием, похожим на очень легкое заболевание гриппом, с помощью противовоспалительного лечения и тщательного наблюдения. Животные отреагировали хорошо", - заявили в зоопарке Барселоны.

Четырехлетний самец и самки, которым исполнилось 16 лет, не контактировали с другими животными в зоопарке, который остается открытым для посетителей.

Ветеринарная служба Барселоны связалась с коллегами из зоопарка Бронкса в Нью-Йорке, где в апреле в четырех тигров и львов обнаружили коронавирус. Это единственный другой зоопарк, где известно, что крупные животные из семейства кошачьих заразились. Все они выздоровели.

Темы: коронавирусЕвропа
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