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Из Украины пытались вывезти составляющие к зенитно-ракетному комплексу "Оса-АКМ" - СБУ

Вторник, 8 декабря 2020, 14:39

Контрразведка СБУ блокировала очередную попытку незаконного вывоза из Украины товаров военного назначения.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным СБУ, злоумышленники планировали незаконно экспортировать в одну из среднеазиатских стран составляющие агрегаты для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АКМ", которые принадлежат к системе разведки целей, их показа, определения дальности до них, наблюдения и сопровождения цели.

ЗРК "Оса-АКМ" предназначен для защиты войск на марше и в подвижных видах боя, а также стратегических наземных объектов от пилотируемых и беспилотных средств воздушного нападения на малых и средних высотах.

Организаторы схемы подали на таможню документы с ложными данными, чтобы скрыть их военное назначение.

Задокументированные контрразведкой Службы безопасности Украины материалы передадут органу досудебного расследования.

Напомним: Месяц назад СБУ также сообщала о срыве попытки незаконно вывезти из Украины в одну из стран Ближнего Востока агрегатов, комплектующих и деталей для зенитно-ракетного комплекса "Оса-АК-М".

Украинская правда
Темы: СБУ


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