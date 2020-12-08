Играл со спичками: на Львовщине погиб ребенок, которого мать оставила без присмотра

В городе Жидачов Львовской области погиб двухлетний мальчик, которого мать оставила без присмотра дома.

Источник: пресс-служба полиции Львовской области

Детали: Мальчик вместе с четырехлетней сестрой и шестилетним братом находились дома одни, поскольку мать была на работе.

Ребенок в возрасте 2 года 8 месяцев играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда.

Утром в дом пришла их тетя, она вызвала медиков и сообщила о происшествии в полицию.

Мальчик получил термические ожоги и отравился продуктами горения. Спасти жизнь ребенка медикам не удалось.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Двух других детей, которые были в доме, доставили в больницу для медосмотра - угрозы их жизни нет.