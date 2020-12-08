ВАКС отказался менять меру пресечения Гладковскому 

Высший антикоррупционный суд не смягчил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Источник: ВАКС, который не называет имени фигуранта дела, но приводит обстоятельства дела; адвокат Руслан Волынец

Дословно: "Сегодня, 8 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения".

Детали: Постановление ВАКС обжалованию не подлежит. Его полный текст объявят 11 декабря в 15:15.

26 октября Высший антикоррупционный суд уже отказывал адвокату Гладковского в изменении меры пресечения с залога на личное обязательство.

Адвокат Гладковского Руслан Волынец сообщил "Украинской правде", что защита просила смягчить меру пресечения либо на личные обязательства, либо на меньшую сумму залога, который составлял 10 млн грн.

Волынец отметил, что "дело фактически замерло", Гладковского в последний раз вызывали в мае или апреле, претензий у обвинения к нему нет.

Адвокат также сказал, что все обязательства с Гладковского сняты (то есть он уже может покидать Киев, например), поэтому "какой резон в наличии залога?".

По его словам "уменьшился объем обвинения", и можно было бы уменьшить и размер залога.

Почему суд отказал, Волынец не знает, потому полного текста постановления еще нет.

Справка: Бывшего первого заместителя секретаря СНБО подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 УК Украины.

По данным следствия, бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский, Олег Гладковский и экс-директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Андрей Араптанов в 2017 году организовали закупку грузовиков по ценам, которые превышали предусмотренные бюджетом, в компании "Богдан Моторс", конечным владельцем которой является Гладковский.

Предыстория:

17 октября 2019 года детективы НАБУ задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского в аэропорту "Борисполь" (Киев). САП сообщила Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря с правом внесения залога в 10 млн грн. 21 октября по Гладковского внесли залог – и он покинул СИЗО.

21 декабря ВАКС удовлетворил просьбу адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронный браслет, но у Гладковского остались обязательства являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за рубеж.

15 апреля 2020 года срок действия обязательств, возложенных на Гладковского, продлили до 5 июня.

14 мая 2020 года в САП сообщили об изменении подозрения Гладковскому по делу о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году, увеличив на основании экспертизы сумму инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до более 17,44 млн грн.

Знать больше: #Свинарчуків_за_ґрати! Самый громкий скандал в оборонке семь месяцев спустя

Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2