ВАКС отказался менять меру пресечения Гладковскому 

Высший антикоррупционный суд не смягчил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олегу Гладковскому.

Источник: ВАКС, который не называет имени фигуранта дела, но приводит обстоятельства дела

Дословно: "Сегодня, 8 декабря, следственная судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения".

Детали: Постановление ВАКС обжалованию не подлежит. Его полный текст объявят 11 декабря в 15:15.

26 октября Высший антикоррупционный суд уже отказывал адвокату Гладковского в изменении меры пресечения с залога на личное обязательство.

Бывшего первого заместителя секретаря СНБО подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 УК Украины.

По данным следствия, бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский, Олег Гладковский и экс-директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники Минобороны Андрей Араптанов в 2017 году организовали закупку грузовиков по ценам, которые превышали предусмотренные бюджетом, в компании "Богдан Моторс", конечным владельцем которой является Гладковский.

Предыстория:

17 октября 2019 года детективы НАБУ задержали бывшего первого заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского в аэропорту "Борисполь" (Киев). САП сообщила Гладковскому о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений.

19 октября 2019 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря с правом внесения залога в 10 млн грн. 21 октября по Гладковского внесли залог – и он покинул СИЗО.

21 декабря ВАКС удовлетворил просьбу адвокатов Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронный браслет, но у Гладковского остались обязательства являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за рубеж.

15 апреля 2020 года срок действия обязательств, возложенных на Гладковского, продлили до 5 июня.

14 мая 2020 года в САП сообщили об изменении подозрения Гладковскому по делу о злоупотреблениях с оборонным заказом в 2017 году, увеличив на основании экспертизы сумму инкриминируемых убытков с 10,62 млн грн до более 17,44 млн грн.

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