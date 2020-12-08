Оккупанты блокируют пропуск на пяти КПВВ Донбасса

Российско-оккупационные войска продолжают препятствовать свободному пересечению граждан в КПВВ "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

Источник: пресс-офицер ГПСУ Игорь Лизогуб в сообщении на Facebook-странице штаба ООС

Детали: В частности почти через месяц после запуска в работу новые пункты пропуска "Золотое" и "Счастье" остаются заблокированными.

Фактически ежедневный пропуск осуществляется только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская", а движение по дорожному коридору на КПВВ "Новотроицкое" оккупанты разблокируют два раза в неделю в понедельник и пятницу.

В то же время все контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил с украинской стороны открыты ежедневно с 08.00 до 16.00 и функционируют в штатном режиме.

За прошедшие сутки на КПВВ "Станица Луганская" 523 человека прошли в сторону временно оккупированной Луганщины, а 1002 человека прошли на контролируемую территорию. Также 7 декабря представители оккупационной администрации на один день разблокировали пересечение линии разграничения напротив КПВВ "Новотроицкое", где 84 гражданина и 19 транспортных средств последовали на временно оккупированную территорию Украины, одновременно 46 граждан и 7 транспортных средств последовали на контролируемую территорию.

Прямая речь: "Напоминаем, что с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции при пересечении КПВВ действуют противоэпидемические мероприятия. Перемещение по территории контрольного пункта осуществляется при соблюдению социальной дистанции и с надетыми индивидуальными средствами защиты органов дыхания.

Кроме того, для пропуска на контролируемую территорию граждане должны пройти температурный скрининг и дать согласие на проведение мероприятий обязательной самоизоляции с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома" или обсервации".

Напомним: Украинская сторона долго шла к открытию КПВВ в "Счастье" и "Золотом". Боевики тормозили этот процесс и неоднократно срывали договоренности. Накануне открытия они заявили, что не будут осуществлять пропуск со своей стороны.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что власти рассматривают открытие этих пропускных пунктов как важный вклад в выполнение общих согласованных выводов Парижского саммита 9 декабря 2019 года и договоренностей, согласованных в рамках Трехсторонней контактной группы, и рассчитывает на ответные шаги с российской стороны, согласно ранее достигнутым договоренностям.