За призывы отдать Крым Украине теперь россиянам грозят штрафы и тюрьма

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о наказании в виде лишения свободы на срок до десяти лет за отчуждение части территории России и призывы к этому.

Источник: "Коммерсант"

Детали: Теперь экстремизмом признается не только нарушение территориальной целостности России, но в том числе и отчуждение части ее территории.

В качестве наказания устанавливается лишение свободы на срок от 6 до 10 лет.

За публичные призывы против территориальной целостности, высказанные впервые, грозит административный штраф.

За повторное нарушение в течение года предусмотрена уголовная ответственность.

Штраф составит от 200 тыс (2715 долларов). до 400 тыс. руб. ($5400), сохранится и возможность лишения свободы на срок до четырех лет.

Почему это важно: После принятия поправок в Конституцию РФ в нее, помимо прочего, был добавлен пункт о том, что "действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

В России тогда заявили, что это в частности нужно, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.

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