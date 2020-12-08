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На Сумщине планировали нападение на руководителя местной ОТО – СБУ

Вторник, 8 декабря 2020, 15:15
На Сумщине планировали нападение на руководителя местной ОТО – СБУ

Служба безопасности сообщает, что задержала в Сумской области организатора группировки, которая планировала нападение на руководителя местной объединенной территориальной общины.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Отмечается, что бандиты планировали нападение на руководителя ОТО, коммерсанта и владельца местной агрофирмы.

Преступление должна была совершить банда, которая терроризировала граждан региона, чтобы завладеть деньгами трех жителей Конотопского района.

Правоохранители сообщают, что задокументировали действия злоумышленников и предупредили разбойное нападение.

В частности, силовики задержали организатора группировки по месту его проживания. Злоумышленник в это время распределял деньги, которые получил преступным путем.

 

Во время обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы. Также проверяется информация об их причастности к совершению других подобных преступлений.

Решается вопрос об объявлении о подозрении всем участникам группы и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В рамках производства по ч.3 ст.187 и ч.1 ст.263 УК продолжаются следственные действия.

 

Украинская правда

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Темы: Сумская областьдецентрализацияполициянападениеСБУ
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