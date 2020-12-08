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В Швейцарии рекомендуют наказывать за отсутствие маски штрафом в 230 евро

Вторник, 8 декабря 2020, 15:24

Нарушение масочного режима в Швейцарии рекомендуют наказывать штрафом в размере 250 франков - примерно 230 евро.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на TDG, об этом говорится в согласованных швейцарскими прокурорами рекомендациях о наказаничх за нарушение карантина.

Документ приняли для того, чтобы согласовать подходы в реагированиях на нарушения в различных кантонах.

За отсутствие маски там, где это предусмотрено правилами, рекомендуют приписывать штраф в размере 250 швейцарских франков. За нарушение требования о самоизоляции придется заплатить от 1000 до 1500 франков.

Владельцев различных заведений за несоблюдение мер безопасности рекомендуют наказывать штрафами до 2000 швейцарских франков.

Рекомендации не являются обязательными к исполнению, поэтому наказание за нарушение карантина в различных кантонах, как и сами карантинные ограничения, и в дальнейшем могут отличаться.

Маски стали обязательными в общественных помещениях на всей территории страны в середине октября.

Темы: Швейцариякарантинкоронавирус
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