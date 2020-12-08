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Более сотни партий до сих пор не подали ни одного отчета за год – НАПК

Вторник, 8 декабря 2020, 16:03
Более сотни партий до сих пор не подали ни одного отчета за год – НАПК
Фото 1news.com.ua

Национальное агентство по предупреждению коррупции заявляет, что по состоянию на 1 декабря 119 политических партий не подали ни одного отчета за 2020 год.

Источник: сайт НАПК

Дословно: "По состоянию на 1 декабря в НАПК поступило 511 отчетов политических партий за 2020 год: за I квартал – 242 отчета, за II квартал – 187 отчетов, за третий квартал – 82 отчета".

Детали: В НАПК напомнили, что, по данным Министерства юстиции, в Украине зарегистрирована 361 политическая партия. При этом только 242 подали отчеты за этот год.

В 2019 году свои отчеты подали 275 партий, а 72 партии так и не отчитались о своей деятельности даже за 2019 год.

При этом в НАПК отметили, что конечной датой подачи отчета в связи с пандемией COVID-19 является 9 февраля 2021 года.

Агентство уже проверило 406 отчетов политических партий, поданных за этот год (это почти 80% от общего количества поданных отчетов).

НАПК призывает партии не ждать последней даты подачи отчета, чтобы избежать организационных проблем с их представлением за весь год.

Для справки: Согласно закону о политических партиях, партии должны подавать в НАПК отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

Украинская правда
Темы: НАПКпартии
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