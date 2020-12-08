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Британия откажется от положений проекта о внутреннем рынке, которые нарушали соглашение о Brexit

Вторник, 8 декабря 2020, 16:07

Великобритания согласилась отказаться от положений законопроекта о внутреннем рынке, которые противоречили уже подписанному соглашению о выходе Британии из ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует совместное заявление, обнародованное после встречи сопредседателей совместного комитета Великобритании и ЕС - британского министра Майкла Гоува с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Встреча состоялась 7 декабря в Брюсселе, параллельно с переговорами по торговому соглашению после Brexit. Эти договоренности, которые не связаны с переговорами о торговле, должны обеспечить беспроблемное функционирование соглашения о выходе Британии из ЕС после завершения переходного периода 1 января 2021 года.

В совместном коммюнике Гоув и Шефчович заявили о "согласии в принципе по всем вопросам, в том числе протоколу по Ирландии и Северной Ирландии" - который должен сохранить "прозрачную" границу между двумя частями острова и после выхода Британии из ЕС.

Принципиального согласия удалось достичь по таким вопросам как пограничный контроль для проверки товаров, поставки медикаментов, поставки охлажденного мяса и других продуктов, а также правила государственной помощи бизнесу в соответствии с условиями протокола и представительство в арбитражах для урегулирования споров.

"Учитывая эти совместно согласованные решения, Великобритания исключит положения 44, 45 и 47 из закона о внутреннем рынке и не будет включать подобных положений в проект по налогообложению", - говорится в коммюнике.

Ранее Брюссель начал готовиться к судебному иску против Британии в связи с тем, что законопроект о внутреннем рынке противоречил соглашению о выходе Британии из ЕС. 

Подробнее об этом читайте в статье Великобритания против всех: как один документ разрушает договоренности с Лондоном о Brexit.

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