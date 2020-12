Британия откажется от положений проекта о внутреннем рынке, которые нарушали соглашение о Brexit

Великобритания согласилась отказаться от положений законопроекта о внутреннем рынке, которые противоречили уже подписанному соглашению о выходе Британии из ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует совместное заявление, обнародованное после встречи сопредседателей совместного комитета Великобритании и ЕС - британского министра Майкла Гоува с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

Встреча состоялась 7 декабря в Брюсселе, параллельно с переговорами по торговому соглашению после Brexit. Эти договоренности, которые не связаны с переговорами о торговле, должны обеспечить беспроблемное функционирование соглашения о выходе Британии из ЕС после завершения переходного периода 1 января 2021 года.

В совместном коммюнике Гоув и Шефчович заявили о "согласии в принципе по всем вопросам, в том числе протоколу по Ирландии и Северной Ирландии" - который должен сохранить "прозрачную" границу между двумя частями острова и после выхода Британии из ЕС.

🇪🇺🇬🇧 Pleased to announce that thanks to hard work, @michaelgove and I have reached an agreement in principle on all issues re the #WithdrawalAgreement implementation. This will ensure it is fully operational as of 1 Jan, incl. the Protocol on Ireland/NI 👉 https://t.co/RaWNEVbxrt pic.twitter.com/1OCjapNd3F