Украина и ЕС договорились, когда проводить отложенный Совет ассоциации

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое сначала должно было состояться в декабре 2020 года, состоится 11 февраля 2021 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после онлайн-встречи с главным димломатом ЕС Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

"Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года", - отмечается в сообщении.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов для практического воплощения договоренностей саммита Украина-ЕС, в частности обновления параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Также в коммюнике отмечают, что стороны договорились "приложить усилия" для подписания во время заседания Совета ассоциации соглашения об общем авиационном пространстве, известном также как соглашение об "открытом небе".

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидерами Евросоюза после саммита Украина-ЕС в октябре заявил, что подписание соглашения ожидается в начале 2021 года.

Напомним, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС было запланировано на 8 декабря в Брюсселе, но его отложили из-за невозможности провести встречу лично. Впоследствии в правительстве сообщили, что встречу перенесли на февраль 2021 года, но конкретная дата не была известна до сегодня.

Совет ассоциации Украина-ЕС - это ежегодное мероприятие, где на высшем политическом уровне проводится оценка выполнения Соглашения об ассоциации и определяются будущие планы.