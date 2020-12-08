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Украина и ЕС договорились, когда проводить отложенный Совет ассоциации

Вторник, 8 декабря 2020, 17:55

Заседание Совета ассоциации Украина-ЕС, которое сначала должно было состояться в декабре 2020 года, состоится 11 февраля 2021 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Кабмина, об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после онлайн-встречи с главным димломатом ЕС Хосепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

"Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года", - отмечается в сообщении.

По словам Дениса Шмыгаля, Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов для практического воплощения договоренностей саммита Украина-ЕС, в частности обновления параметров углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Дополняется...

Темы: ЕСевроинтеграция


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