Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Президент Турции поедет в Баку на парад, посвященный победе в войне за Карабах

Вторник, 8 декабря 2020, 18:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в параде, организованном Азербайджаном для празднования своей победы в войне за Карабах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Двухдневный визит турецкого лидера состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева и начнется 9 декабря. Сам парад состоится 10 декабря.

Кроме участия в параде, планируется обсуждение "региональных и международных вопросов" и подписание двусторонних документов.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ - США, Францию ​​и Россию - за то, что они не урегулировали  конфликт за десятилетия посредничества.

Напомним, бои за Нагорный Карабах закончились подписанием 10 ноября соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, которое в Армении многие восприняли как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.



powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоГлаву Фонда госимущества пытались подкупить в третий раз

Янукович просится на заседание суда по делу Майдана

Зеленский назначил винодела новым главой Закарпатья

Что искали украинцы в Google в 2020 году

Россияне отказались от встречи с ГПСУ по ситуации с "убийством на границе"

Украина подала заявку на вакцину от коронавируса COVAX: в приоритете – пол страны

Все новости...
Последние новости
19:07
Буславец: Все убыточные шахты в Украине закроют в течение 10 лет
19:06
Военные на передовой получат антидроновые ружья - Хомчак
18:56
ЕС напомнил Украине о необходимости решать скандальную ситуацию с КС
18:40
С начала года грузовые перевозки по Днепру уменьшились на 7%
18:35
Под Офисом президента откроют бесплатный каток и "резиденцию Николая"
18:23
Президент Турции поедет в Баку на парад, посвященный победе в войне за Карабах
18:08
Татаров, за которым охотится НАБУ, взялся реформировать КПК
18:04
Закрытие межбанка: гривна ослабла
17:55
Украина и ЕС договорились, когда проводить отложенный Совет ассоциации
17:36
дополнено от 15:46Бутусов готов работать в Минобороны: опубликовал программу
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!