Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Турции поедет в Баку на парад, посвященный победе в войне за Карабах

Вторник, 8 декабря 2020, 17:23

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в параде, организованном Азербайджаном для празднования своей победы в войне за Карабах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Двухдневный визит турецкого лидера состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева и начнется 9 декабря. Сам парад состоится 10 декабря.

Кроме участия в параде, планируется обсуждение "региональных и международных вопросов" и подписание двусторонних документов.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ - США, Францию ​​и Россию - за то, что они не урегулировали  конфликт за десятилетия посредничества.

Напомним, бои за Нагорный Карабах закончились подписанием 10 ноября соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, которое в Армении многие восприняли как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: