Президент Турции поедет в Баку на парад, посвященный победе в войне за Карабах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в параде, организованном Азербайджаном для празднования своей победы в войне за Карабах.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает агентство Anadolu.

Двухдневный визит турецкого лидера состоится по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева и начнется 9 декабря. Сам парад состоится 10 декабря.

Кроме участия в параде, планируется обсуждение "региональных и международных вопросов" и подписание двусторонних документов.

Турция поддерживает Азербайджан в конфликте в Нагорном Карабахе и критикует сопредседателей так называемой Минской группы ОБСЕ - США, Францию ​​и Россию - за то, что они не урегулировали конфликт за десятилетия посредничества.

Напомним, бои за Нагорный Карабах закончились подписанием 10 ноября соглашения между Арменией, Азербайджаном и Россией, которое в Армении многие восприняли как капитуляцию. Согласно договоренности, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, а в регионе разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Турция после этого заявила, что договорилась с Россией о совместном мониторинге соблюдения режима тишины в Карабахе и анонсировала строительство центра совместного контроля.