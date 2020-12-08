ЕС напомнил Украине о необходимости решать скандальную ситуацию с КС

Евросоюз напомнил Украине о необходимости разрешить ситуацию, возникшую в результате решения Конституционного суда, и о важности возобновления уголовной ответственности за ложь чиновников в декларациях.

Об этом говорится в коммюнике Евросоюза, обнародованном по итогам онлайн-встречи высокого представителя ЕС-вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером по вопросам евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.

Согласно коммюнике Евросоюза, Хосеп Боррель и Оливер Варгеи призвали Украину продолжить усилия, направленные на усиление верховенства права и борьбу с коррупцией, подчеркнув, что серьезная реформа судебной системы является ключевой частью этих усилий.

Дополняется...