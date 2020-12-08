ЕС напомнил Украине о необходимости решать скандальную ситуацию с КС

Евросоюз напомнил Украине о необходимости разрешить ситуацию, возникшую в результате решения Конституционного суда, и о важности возобновления уголовной ответственности за ложь чиновников в декларациях.

Об этом говорится в коммюнике Евросоюза, обнародованном по итогам онлайн-встречи высокого представителя ЕС-вице-президента Еврокомиссии Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам соседства и расширения Оливера Варгеи с премьером Денисом Шмыгалем и вице-премьером по вопросам евроинтеграции Ольгой Стефанишиной.

Согласно коммюнике Евросоюза, Хосеп Боррель и Оливер Варгеи призвали Украину продолжить усилия, направленные на усиление верховенства права и борьбу с коррупцией, подчеркнув, что серьезная реформа судебной системы является ключевой частью этих усилий.

"Напомнив о необходимости решать вопросы, связанные с недавними решениями Конституционного суда Украины, высокий представитель ЕС подчеркнул важность восстановления уголовной ответственности за ложные декларации. Он отметил, что недавно принятый закон о декларировании хотя и является шагом в правильном направлении в реагировании на решение КС от 27 октября, однако содержит некоторые недостатки и не создает необходимого эффекта для сдерживания и предотвращения коррупции", - говорится в коммюнике.

В коммюнике добавляют, что ЕС готов помочь Украине в поиске выхода из ситуации.

Напомним, 27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному обращению группы депутатов о соответствии Конституции ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Из-за этого Украина рискует потерять поддержку МВФ, Всемирного банка и других международных партнеров, также это ставит под сомнение безвизовый режим с ЕС.

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь об активах предусмотрены штраф и ограничение свободы.

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Европейская правда