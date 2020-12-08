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Forbes назвал будущую вице-президентку США третьей самой влиятельной женщиной мира

Вторник, 8 декабря 2020, 18:58
Forbes назвал будущую вице-президентку США третьей самой влиятельной женщиной мира

Будущая вице-президентка США Камала Харрис впервые попала в рейтинг самых влиятельных женщин мира по версии Forbes и заняла сразу третье место.

Источник: Forbes

Детали: В рейтинг, который обнародуют уже 17 лет, попали женщины из 30 стран, и которые родились в четырех поколениях. Среди них 10 глав государств.

В этом году 17 женщин попали в рейтинг впервые. Украинок в этой сотне нет.

Первое место десятый год подряд занимает канцлер Германии Ангела Меркель.

Второе - глава Европейского центробанка Кристин Лагард.

Третье - Харрис, которая попала в список впервые благодаря своему "стремительному вхождению в политику США".

На четвертом месте президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен, а на пятом - жена Билла Гейтса Мелинда Гейтс, бизнесвумен и филантроп.

 

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Темы: СШАрейтингБайден
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