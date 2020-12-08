Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООН выразила соболезнования украинцам в связи со смертью миротворца в Конго

Вторник, 8 декабря 2020, 19:40
ООН выразила соболезнования украинцам в связи со смертью миротворца в Конго

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью от коронавируса старшего лейтенанта ВСУ Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационной миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Источник: письмо генсека ООН к президенту Владимиру Зеленскому

Прямая речь Гутерриша: "Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго".

Детали: Он заверил, что ООН настроена на усиление мероприятий по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и принимать все меры для безопасности миротворцев.

Предыстория: Командование медицинских сил ВСУ сообщало, что 22 ноября от коронавируса умер Бривко.

Отмечается, что он заболел COVID 7 ноября, а был госпитализирован с температурой лишь 14 ноября.

Через 2 дня из-за ухудшения состояния здоровья его перевели в реанимацию, где он и умер.

 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООНЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
ООН
Совбез ООН снова собрался по требованию России из-за поставок оружия Украине
Катастрофа МАУ: пострадавшие государства подают иск против Ирана в суд ООН
Блинкен обсудил с генсеком ООН будущее "зерновой сделки" на фоне угроз РФ выйти из нее
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: