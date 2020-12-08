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ООН выразила соболезнования украинцам в связи со смертью миротворца в Конго

Вторник, 8 декабря 2020, 20:40

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил соболезнования украинскому народу в связи со смертью от коронавируса старшего лейтенанта ВСУ Александра Бривко, который выполнял задачи в составе Стабилизационной миссии ООН в Демократической Республике Конго.

Источник: письмо генсека ООН к президенту Владимиру Зеленскому

Прямая речь Гутерриша: "Выражаю искренние соболезнования семье погибшего, государству и народу Украины в связи с этой страшной потерей, а также спасибо за вклад, который сделал ваш соотечественник в нашу работу во имя мира в Демократической Республике Конго".

Детали: Он заверил, что ООН настроена на усиление мероприятий по смягчению воздействия пандемии COVID-19 на миротворческие миссии и принимать все меры для безопасности миротворцев.

Предыстория: Командование медицинских сил ВСУ сообщало, что 22 ноября от коронавируса умер Бривко.

Отмечается, что он заболел COVID 7 ноября, а был госпитализирован с температурой лишь 14 ноября.

Через 2 дня из-за ухудшения состояния здоровья его перевели в реанимацию, где он и умер.

 

Украинская правда
Темы: ООНЗеленский


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