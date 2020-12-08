Снег, дождь и сильный ветер обещают до конца недели

В Украине в среду осадки вероятны лишь на Одесчине, Херсонщине и в Крыму, местами сильный ветер, температура ночью 6-11° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Без существенных осадков, лишь на Одесчине, Херсонщине и в Крыму местами небольшой дождь со снегом, гололед. На дорогах северных и восточных областей местами гололедица. Ветер юго-восточный, восточный, 7-12 м/с, в западных, южных и восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в западных и южных областях 0-5° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла, на Закарпатье, Одесской области и в Крыму 2-7° тепла.

В Киеве и области в среду без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. В столице температура ночью 6-8°, днем ​​2-4° мороза, на Киевщине ночью 6-10°, днем ​​1-4° мороза. На дорогах местами гололедица.

Согласно прогнозу, 10-11 декабря на Правобережье облачно, мокрый снег и дождь, местами гололед, на остальной территории переменная облачность, без осадков. В северо-восточной части, северных и центральных областях местами гололедица.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, в Украине, кроме крайнего запада, местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем ​​около 0° (ночью на востоке и северо-востоке 6-11° мороза, 10 декабря в Украине 1-6° мороза); в западных и южных областях днем ​​1-6° тепла, на юге Одесской области 7-12° тепла.

В столичном регионе ожидается днём 10 декабря и в ночью 11 декабря дождь и мокрый снег, местами гололед, в остальное время без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем ​​местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 2° тепла (ночью 10 декабря 1-6° мороза).

Синоптики прогнозируют 12-13 декабря в западных и южных областях местами небольшой дождь с мокрым снегом; температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем ​​1-7° тепла.

На остальной территории местами небольшой снег, температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла (в восточных областях ночью 12 декабря 2-7° мороза).

На Киевщине 12-13 декабря небольшой снег. Температура ночью и днем ​​от 3 ° мороза до 2° тепла.