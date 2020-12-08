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Прокуратура требует для экс-президента Франции Саркози 4 года заключения

Вторник, 8 декабря 2020, 22:38
Прокуратура требует для экс-президента Франции Саркози 4 года заключения
фото: aa.com.tr

Национальная финансовая прокуратура потребовала для бывшего президента Франции Николя Саркози четыре года тюрьмы, из которых два года условно.

Источник: председатель Национального финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонер, которого цитирует BFMTV

Прямая речь Бонера: "Как и у всех людей в нашей стране, у бывшего главы государства есть права, которые следует уважать, но он также (...) должен сам уважать закон, потому что это и есть "верховенство права".

Детали В числе обвиняемых по этому делу также проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для каждого из них прокуратура потребовала аналогичное по сроку наказания.

Напомним: 65-летнего Саркози предъявили обвинение в участии в "преступной группе" по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.

Саркози, который возглавлял Францию ​​с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых.

Темы: Франция
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