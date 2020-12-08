Прокуратура требует для экс-президента Франции Саркози 4 года заключения
Национальная финансовая прокуратура потребовала для бывшего президента Франции Николя Саркози четыре года тюрьмы, из которых два года условно.
Источник: председатель Национального финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонер, которого цитирует BFMTV
Прямая речь Бонера: "Как и у всех людей в нашей стране, у бывшего главы государства есть права, которые следует уважать, но он также (...) должен сам уважать закон, потому что это и есть "верховенство права".
Детали В числе обвиняемых по этому делу также проходят адвокат Саркози Тьерри Эрзог и бывший высокопоставленный сотрудник Кассационного суда Жильбер Азибер. Для каждого из них прокуратура потребовала аналогичное по сроку наказания.
Напомним: 65-летнего Саркози предъявили обвинение в участии в "преступной группе" по делу о подозрении в финансировании его предвыборной кампании из Ливии в 2007 году.
Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 годы, станет первым экс-президентом в современной истории страны, который появится на скамье подсудимых.