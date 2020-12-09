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Корабль для полетов на Марс: SpaceX запускает первый прототип Starship

Среда, 9 декабря 2020, 00:03

Компания Илона Маска Spacex в ближайшие часы планирует осуществить первый тестовый запуск прототипа межпланетного корабля Starship, который, в частности, должен доставить человека на Марс.

Источник: Сайт Spacex. Маск в Twitter

Детали: Восьмую тестовую модель многоразового межпланетного космического корабля Starship планируют запустить на 15 километров и после осуществить управляемую вертикальную посадку обратно на стартовую площадку.

UPD: Трансляция Spacex с пускового комплекса в городе Бока Чика, штат Техас, где установлен Starship SN8 должена вот-вот начаться. Территория вокруг комплекса будет перекрыта до 1:00 9 декабря.

Маск отметил, что с "вероятностью ⅓ (33.3% —  ред) запуск пройдет успешно".

Старший инженер SpaceX по посадке на Марс Ларс Блэкмор в 23:15 по Киеву написал в Twitter: "Сегодня мы видим, возможен новый способ полета (падение?). Это большой шаг к 100% многократных ракет, которые смогут доставить нас на Луну и Марс. Возможно, не получится с первого раза, поэтому пожелайте нам удачи! ".

Исследовательский самолет NASA WB57, который для фото-видеосъемки запуска заказала SpaceX, уже находится в воздухе неподалеку стартовой площадки.

Как отмечает Spacex, следующая тестовая модель Starship 9 и 10 уже почти готовы к запускам, а 11,12,13,14,15 и 16-модификации Starship сейчас изготавливаются.

В тестовом прототипе SN8, в отличие от ракеты-носителя Falcon 9, где установлены двигатели Merlin, подъемную мощность обеспечивают три двигателя Raptor.

 
Двигатель Raptor справа

Маск уже прибыл в Бока Чика.

Что предшествовало: 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

SpaceX 3 сентября провела еще одни успешные испытание прототипа корабля Starship. Тестовая модель многоразового корабля выполнила полет на 150 метров.

Темы: Илон МасккосмосСША


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