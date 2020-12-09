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Луческу прокомментировал выход "Динамо" в Лигу Европы

Среда, 9 декабря 2020, 01:09
Луческу прокомментировал выход Динамо в Лигу Европы

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал результат матча в котором его команда обошла венгерский "Ференцварош", который возглавляет Сергей Ребров, со счетом 1: 0 в матче шестого тура Лиги Чемпионов.

Эта победа позволила динамовцам занять третье место в своей группе и квалифицироваться в 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: телеканал Футбол1

Прямая речь: "Я очень доволен тем, что мы вышли в плей-офф Лиги Европы. Результат – это сегодня самое главное, игра остается на втором плане. Мы играли против очень хорошей команды, которая также хотела выиграть и делала для этого все возможное. На таком плохом поле было тяжело контролировать мяч, но самое главное – это результат. Я очень доволен, что мы выиграли.

Нам надо было очень хорошо действовать в обороне, чтобы не пропустить быстрые атаки соперника. У них есть быстрые игроки и нам нельзя было давать им пространства для того, чтобы они выходили в атаку. В перерыве я сказал ребятам, что нужно играть в футбол, более активно выходить в атаку, если мы хотим победить. В первом тайме мы были закрепощенными, отбирали мяч, но быстро его отдавали сопернику. Соперник хотел забить, нам нужно было пользоваться пространством за их спинами. Мы это и сделали.

Когда играешь с такими командами, как Ювентус и Барселона, то у нас было очень мало шансов на данный период. Я изначально знал, что мы будем бороться с Ференцварошем, на данный момент нам сложно тягаться с Ювентусом и Барселоной. С этими командами мы проводили неплохие таймы, но делали только полдела. На данный момент мы способны на такое. С этой командой и этими игроками мы в равных условиях. Мы сделали очень хорошие вещи в этом году: мы на первом месте в чемпионате, выиграли Суперкубок, вышли в Лигу чемпионов и евровесну. Это моя заслуга. Ребята растут и это очень приятно. Очень сложно выигрывать после поражений, дух победителя нужно заслужить. Мы показали характер, это самое важное".

Что предшествовало: Встреча прошла во вторник, 8 декабря в Киеве на НСК "Олимпийский". Обзор матча

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