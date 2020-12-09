Случаев коронавируса в мире уже 68 миллионов

По состоянию на 8 декабря в мире диагностировали 581 тысячу новых заражений COVID-19. За последние сутки умерло 11 659 ковид-больных.

Источник: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. Worldometers

Детали: В мире за сутки, 8 декабря, обнаружили 581 316 случаев заражения коронавируса, в частности, 162 830 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Германия, Италия, Франции, Великобритании и Украины. В соответствующем мировом антирейтинге Украина находится на 10-м месте.

Сейчас в мире диагностировано 68 миллионов случаев заражения коронавируса, 47 миллионов больных вылечились, 1 549 518 пациентов с COVID-19 умерли. Продолжают бороться с болезнью более 19 миллионов человек.

Что предшествовало: За сутки 7 декабря в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 10 811 людям, выздоровели на две тысячи больше – 12 860 человек, однако количество госпитализированных и умерших остается высоким: 1 319 больных положили в больницу, 195 пациентов не смогли спасти.

Впервые после лета динамика распространения коронавирусной болезни COVID-19 за неделю в Украине улучшилась: за прошедшую неделю зафиксировали в целом на 7 614 случаев меньше, чем на позапрошлой неделе.

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