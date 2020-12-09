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Главные новости вторника и ночи: вакцинация в Британии, Поклонская и Маск

Среда, 9 декабря 2020, 08:00

Британия начала массовую вакцинацию из прививки 90-летней женщины, "Крым как Марс": Поклонская бросает Маску вызов, — актуальные новости 8 декабря.

О вакцинации в Британии

90-летняя женщина из Северной Ирландии стала первым человеком, получившим прививку от коронавируса в Британии, которая первой среди стран Запада во вторник начала массовую вакцинацию населения.Одним из первых людей, которых вакцинировали от коронавируса в Британии, стал тезка знаменитого англичанина Уильям Шекспир.

Одним из первых людей, которых вакцинировали от коронавируса в Британии, стал тезка знаменитого англичанина Уильям Шекспир.

О Поклонской и Маске

Коллаборантка оккупантов Крыма, бывшая "прокурор" и незаконно избранная "депутат" Госдумы РФ Наталья Поклонская предлагает американскому миллиардеру и основателю SpaceX Илону Маску переехать в Крым, чтобы решить там вопрос с водой.

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Темы: космос


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