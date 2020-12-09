МИД: Иран отозвал предложение о выплате семьям погибших в авиакатастрофе самолета МАУ

Заместитель министра иностранных дел Украины и руководитель украинской группы переговорщиков с Ираном Евгений Енин заявил, что Иран отозвал свое предложение по выплатам семьям погибших в авиакатастрофе рейса МАУ Тегеран-Киев.

Источник: Евгений Енин, передает Громадське

Прямая речь: "По моей информации (иранское) правительство уже отозвало это предложение (по заложения в бюджете на следующий год 200 миллионов евро для компенсации родным, погибших в авиакатастрофе - ред), поскольку предполагалось, что 200 миллионов будут выделены именно из фонда национального развития, что повлекло серьезные внутренние дискуссии в иранском обществе. Но мы будем приветствовать планы иранского правительства зарезервировать определенную сумму средств в бюджете для выплаты компенсаций".

Детали: По его словам, переговоры с иранской стороной о размере компенсаций пока не начинали. Позиция Украины исходит из того, что уровень компенсации в значительной степени будет зависеть от обстоятельств катастрофы и от уровня сотрудничества и обеспечения объективного и беспристрастного расследования катастрофы.

Что предшествовало: накануне в Генпрокуратуре заявили, что украинское следствие до сих пор не получило обещанных Ираном материалов и доказательств, хотя с последнего раунда переговоров, который состоялся в Тегеране в октябре, прошло уже полтора месяца.

Отметим, еще до первой встречи переговорщиков Украины и Ирана в июле Евгений Енин предполагал, что дело закончится иском в Международный суд ООН.

Украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран - Киев, был сбит иранскими военными в ночь на 8 января 2020 года вскоре после взлета.

На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли.