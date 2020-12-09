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#ThisHappened: в 2020 году наиболее упоминавшимися в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS

Среда, 9 декабря 2020, 07:16

Соцсети Twitter опубликовала отчет о самых популярных твитах уходящего года, а также поделились информацией о том, какие люди и темы были наиболее интересны пользователям.

Источник: отчет Twitter за 2020 год

Детали: Наиболее популярные хештеги 2020 — #COVID19 #BlackLivesMatter #StayHome.

Самые популярные эмодзи в 2020.

 

Больше всего ретвитов в 2020 набрала публикация о смерти актера Чедвика Боузман, она же стала популярной за время работы Twitter, набрав более 7 миллионов реакций.

На четвертом месте в топе ретвитов.

Наиболее упоминаемые люди в Twitter за 2020.

 

Темы: соцсети


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