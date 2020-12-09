#ThisHappened: в 2020 году наиболее упоминавшимися в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS
Среда, 9 декабря 2020, 07:16
Соцсети Twitter опубликовала отчет о самых популярных твитах уходящего года, а также поделились информацией о том, какие люди и темы были наиболее интересны пользователям.
Источник: отчет Twitter за 2020 год
Детали: Наиболее популярные хештеги 2020 — #COVID19 #BlackLivesMatter #StayHome.
Самые популярные эмодзи в 2020.
Больше всего ретвитов в 2020 набрала публикация о смерти актера Чедвика Боузман, она же стала популярной за время работы Twitter, набрав более 7 миллионов реакций.
August 29, 2020
На четвертом месте в топе ретвитов.
Quarantine day 6. pic.twitter.com/er652Oy3Ki— jamie (@gnuman1979) March 16, 2020
Наиболее упоминаемые люди в Twitter за 2020.