Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

#ThisHappened: в 2020 году наиболее упоминавшимися в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS

Среда, 9 декабря 2020, 06:16
#ThisHappened: в 2020 году наиболее упоминавшимися в Twitter были Илон Маск, Трамп и BTS

Соцсети Twitter опубликовала отчет о самых популярных твитах уходящего года, а также поделились информацией о том, какие люди и темы были наиболее интересны пользователям.

Источник: отчет Twitter за 2020 год

Детали: Наиболее популярные хештеги 2020 — #COVID19 (почти 400 миллионов упоминаний) #BlackLivesMatter #StayHome.

Самые популярные эмодзи в 2020.

 

Больше всего ретвитов в 2020 набрала публикация о смерти актера Чедвика Боузман, она же стала популярной за время работы Twitter, набрав более 7 миллионов реакций.

На четвертом месте в топе ретвитов.

Наиболее упоминаемые люди в Twitter за 2020.

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: соцсети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
соцсети
"Просто правильно читайте слово ЗАЭС": как украинцы реагируют на угрозу теракта
Twitter закроет доступ к TweetDeck неверифицированным пользователям
Bluesky приостановила регистрацию из-за наплыва новых пользователей из Twitter
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: