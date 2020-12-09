Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Представитель Украины возглавил бюджетный комитет Постоянного арбитражного суда в Гааге

Среда, 9 декабря 2020, 08:23
Представитель Украины возглавил бюджетный комитет Постоянного арбитражного суда в Гааге

Посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова избрали на должность председателя бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

"Посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook во вторник вечером.

Постоянный арбитражный суд - старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в Гааге, отметили в МИД.

В 2019 году под эгидой Постоянного арбитражного суда рассматривалось около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров.

Бюджетный комитет отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда.

Украина выразила готовность к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного разрешения споров.

Темы: судНидерланды
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
суд
Дела Майдана: суд огласил приговор харьковским "титушкам", которые похитили и пытали человека
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: