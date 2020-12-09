Представитель Украины возглавил бюджетный комитет Постоянного арбитражного суда в Гааге

Посла Украины в Нидерландах Всеволода Ченцова избрали на должность председателя бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, пишет "Европейская правда".

"Посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрали на должность председателя Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда в 2021 году", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook во вторник вечером.

Постоянный арбитражный суд - старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в Гааге, отметили в МИД.

В 2019 году под эгидой Постоянного арбитражного суда рассматривалось около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров.

Бюджетный комитет отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда.

Украина выразила готовность к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного разрешения споров.