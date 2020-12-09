ГПУ "выиграла" 11% жилья в доме Вавриша на "Арсенале"

Хозяйственный суд Киева отказался признать недействительным договор между Генпрокуратурой и ООО "Оболоньторгстандарт", по которому ГПУ должна получить 11% жилья в ЖК Philadelphia Concept House на Кловском спуске в Киеве.

Источник: "Наші гроші" со ссылкой на решение суда от 12 октября

Детали: Признать договор недействительным требовала ОО "Европейский закон и порядок", ранее замеченная в заведомо проигрышных обжалованиях разрешительных документов по объектам девелоперов Perfect Group Дмитрия Исаенко и Saga Development Андрея Вавриша.

Издание напоминает, что в 2012-2013 годах Кабмин передал в управление Генпрокуратуры корпуса № 34 и №24 по ул. Московской, 8 на территории завода "Арсенал". В июне 2014 года на эти корпуса зарегистрировали право собственности за государством в лице Генпрокуратуры.

В мае2015 года ГПУ в лице заместителя генпрокурора Юрия Столярчука и "Оболоньторгстандарт" заключили договор реконструкции административного здания с достройкой жилого дома.

Но в мае 2018 года стороны изменили его название – на договор о долевом участии в строительстве. При этом в документах указали, что здание, которое нужно было реставрировать, в аварийном состоянии и реконструкции не подлежит. Поэтому его списали и снесли.

По договору Генпрокуратура получает нежилые помещения площадью 249 кв. м, что соответствует списанному админзданию, а также 11% жилых и нежилых площадей объекта.

Речь идет о 591 кв.м площадей квартир в указанном ЖК.

Однако, еще осенью 2017 года фирма передала Генпрокуратуре 4 квартиры общей площадью 247 кв. м в других домах в Киеве. Поэтому, жилой площади осталось передать 344 кв. м.

В Офисе генпрокурора сообщили, что полученные в 2017 году квартиры расположены на улицах Львовской и Вышгородской и на сегодня являются служебными жилыми помещениями ОГП.

Остальные квартиры прокуратура ожидает получить в ЖК Philadelphia Concept House после введения объекта в эксплуатацию.

Относительно нежилой площади в объекте, то ГПУ должна получить 249 кв. м на первом этаже с отдельным входом, а также 213 кв. м встроенных нежилых помещений.

Своим решением суд также решил несколько проблемных моментов указанного строительства, что играет в пользу ГПУ и застройщикам.

В частности, он опроверг утверждение об отсутствии экономического обоснования содержания и условий осуществления распределения долей по оспариваемому договору.

А также проблемный момент по участку, поскольку на момент выдачи городом исходных данных на проектирование объекта строительства не было сложившегося конкретного участка застройки.

Издание отмечает, что ГУО были изданы в июле 2015 года на строительство жилых домов на месте нежилого здания, принадлежащего ГПУ (корпус № 24), но ни слова о реконструкции там не было, а заказчиком этих выходных данных было ООО "Инвестиционная компания "Укрбуд Инвест" с орбиты тогдашнего нардепа-застройщика Максима Микитася.

Указанные ГУО выдали на участок площадью 25,28 га по ул. Московской, 8 корп. 24 в квартале, ограниченном улицами Грушевского, Московской и Кловским спуском, который находился в постоянном пользовании ГП завод "Арсенал". В ГУО указаны ориентировочные показатели в соответствии с намерениями строительства, в частности, площади застройки трех домов – 1,7 га, 0,78 га и 0,24 га.

Между тем строительство жилого комплекса в настоящее время ведется на участке площадью 0,14 га (под бывшим корпусом № 34). Этот участок 0,14 га вместе с еще одним участком 0,91 га (под корпусом № 24) Генпрокуратура получила в пользование только в мае 2017 года, то есть спустя почти 2 года после выдачи ГУО.

И только в мае 2019 года КГГА изменила целевое назначение участка 0,14 га (из земель промышленности – на строительство и эксплуатацию жилого дома), и разрешила использовать его для строительства жилого дома.

Но суд пришел к выводу, что "поскольку в данном случае произошло исключительно разделение земельного участка, на который были выданы градостроительные условия и ограничения, то на выделенный земельный участок распространяются действие градостроительных условий и ограничений от 30.07.2015, поскольку они фактически касаются этой же территории".

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