Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии зафиксировано максимальное число смертей от коронавируса

Среда, 9 декабря 2020, 09:35

В Германии зафиксирован максимальный показатель летальных случаев от коронавируса в сутки - умерли 590 человек.

Об этом объявил Институт имени Роберта Коха (RKI) утром в среду, 9 декабря, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Таким образом общее количество смертельных случаев возросло до 19 932.

Статистика летальности RKI учитывает и те случаи, когда вирус был непосредственной причиной смерти, и те, когда он способствовал смерти пациента на фоне ослабления организма, вызванного другими заболеваниями.

Общее количество заражений в Германии со времени начала эпидемии выросло почти до 1,2 млн человек - на 20 815 больше.

Уровень зараженности за прошедшие семь дней составил 149,1 случай на 100 000 человек - значительно выше критической отметки в 50 случаев, установленной политиками и органами здравоохранения.

На фоне роста зараженности министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан выступил за более жесткий локдаун в Германии после Рождества до 10 января. Шпан высказал мнение, что вряд ли можно найти более подходящее время для усиления ограничений.

Пока так называемый "мягкий локдаун" в Германии, действующий уже больше месяца и предусматривающий закрытие ресторанов, музеев, театров и т.д., продлен до 10 января.

Темы: Германиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Германия
Новый посол Германии начинает работу в Киеве
Расследование МУС является важным шагом к справедливости для украинских детей – глава МИД Германии
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Последние новости
08:41
В Германии зафиксировали 2600 преступлений, связанных с войной в Газе
08:24
Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину
08:12
В Белграде участники акции против результатов выборов прорывались в мэрию: десятки задержанных
08:01
ВСУ за сутки уничтожили 750 оккупантов, 33 артсистемы и 2 самолета
07:43
Воздушные силы уничтожили Су-30 − Генштаб
07:28
Силы обороны отражали атаки россиян на 7 направлениях − Генштаб
06:33
ВМС Ирана получили ракеты с дальностью полета 1000 км
05:30
Россияне на оккупированных территориях "покупают" показания против Украины
04:40
Экс-командующий НАТО на Сочельник призвал предоставить Украине большую помощь, потому что "их дело справедливое"
03:53
ISW зафиксировал продвижение российских войск возле Авдеевки и Кременной
Все новости...
Реклама: