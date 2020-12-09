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В Дании россиянину предъявили обвинения в шпионаже

Среда, 9 декабря 2020, 11:11
В Дании россиянину предъявили обвинения в шпионаже

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, который живет в этой стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Extra Bladet.

Обвиняемый находится под стражей с начала июля.

Данное лицо подозревается в передаче российской разведке информации, в частности, о датских энергетических технологиях. Считается, что он получал плату за предоставленную информацию.

Поводом для ареста, который состоялся в июле, послужило большое расследование в Полицейской разведывательной службы (PET).

Обвинение будет требовать, чтобы обвиняемый был приговорен к тюремному заключению и депортирован из Дании.

Как ожидается, дело россиянина будет вестись за закрытыми дверями.

Темы: ДанияРосcияшпионаж
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