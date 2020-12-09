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В Киеве рекордное число больных коронавирусом попало в больницу

Среда, 9 декабря 2020, 11:13
В Киеве рекордное число больных коронавирусом попало в больницу
Эльдар Сарахман, УП

За прошедшие сутки коронавирус обнаружили еще у 1728 киевлян, 127 пациентов попали в больницу.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Прямая речь: "В Киеве не уменьшается количество больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили еще 1728 инфицированных. 34 человека умерли ... Выздоровели за сутки - 636 человек".

Детали: Среди заболевших: 983 женщины в возрасте от 18 до 90 лет и 71 девочка от двух до 17 лет. А также 611 мужчин в возрасте от 18 до 88 лет и 63 мальчика от двух месяцев до 17 лет.

Заболел в том числе и 71 медик.

В больницы столицы госпитализировали 127 пациентов. Это наибольшее количество госпитализированных за сутки. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 300, Деснянском - 260, Днепровском районе - 245 случаев.

 

Подтвержденных случаев коронавируса по состоянию на 9 декабря уже 84 538. Преодолели болезнь 26403 жителя Киева, 1498 случаев - летальные.

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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